30 alcaldes deien junts: volem l'eix Transversal

Avui és una autovia desdoblada que va de Lleida a Girona passant per Manresa i per Vic, però fa quaranta anys l'eix Transversal era una reivindicació sense calendari ni altra referència que alguns estudis antics i desfasats. El 19 de desembre del 1979 es van reunir a Manresa trenta alcaldes de les comarques potencialment beneficiàries i van emetre un comunicat conjunt que instava la Generalitat a posar fil a l'agulla. Venien de la Noguera, Segrià, Urgell, Segarra, Solsonès, Anoia, Bages, Osona, Garrotxa, Selva i Gironès, comarques «la majoria de les quals fan frontera entre dues zones de Catalunya, la més pròspera i la més pobra, i que en conjunt tenen un creixement socioeconòmic baix i que ve influït per la gran dificultat en les comunicacions viàries». Per això van acordar «demanar que la Generalitat, a través de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, porti a terme, amb urgència, un Pla General Viari que contempli l'esmentat eix Transversal, prèvies consultes pertinents amb cada comarca. És voluntat dels alcaldes reunits aconseguir el creixement equilibrat i harmònic de les comarques centrals i de tota Catalunya».