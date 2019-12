dones armats

Apartir de la primavera, quan s'hagin renovat els estatuts, els Armats de Manresa podran incloure dones en les seves desfilades, que són l'activitat estrella de l'entitat. Per iniciativa de l'actual directiva, que encapçala Manel Ortiz, els membres de l'entitat han votat si validaven la proposta d'obrir a les dones les files del maniple, i la resposta ha estat àmpliament afirmativa. Els Armats són una expressió cultural tradicional molt vinculada a la Setmana Santa i durant segles han estat compostos per homes de forma indiscutida. No es plantejava altra cosa. Ara, amb la nova sensibilitat que s'obre pas a gran velocitat en la nostra societat, es fa evident que no té cap mena de sentit que les dones no hi puguin participar en igualtat de condicions. Els Armats de Manresa han estat dels primers del país a fer el pas, cosa que els honora, alhora que facilita la participació de nous membres i, per tant, amplia el potencial de captació de l'entitat. És una bona notícia i ja estem esperant a veure'n els resultats.