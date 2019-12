Clients de dia, lladres a la nit

Clients de dia i lladres a la nit. És del que es queixen els comerciants del carrer d'Urgell després que en les últimes setmanes una onada de robatoris –alguns dels quals han quedat en intent– hagi afectat durant la nit una quinzena d'establiments del centre de Manresa.

Els mateixos comerciants expliquen que durant el dia l'activitat és la normal, sense que hi hagi res que els faci preocupar més de l'habitual. Però el temor ve a la nit, quan abaixen la persiana i marxen cap a casa, que és quan els lladres ho aprofiten per entrar a les botigues i emportar-se els diners –pocs o molts, això depèn de cada botiga– que han deixat a dintre.

Mossos i Policia Local asseguraven que n'estaven al cas i ahir anunciaven que fins ara s'han fet 10 detencions. I amb les detencions s'ha confirmat el mite que diu que entren per una porta i surten per l'altra. I és que, dels 10 detinguts, n'hi ha quatre que ho han estat en més d'una ocasió.

És evident que necessitem un sistema que garanteixi la presumpció d'innocència –la policia, com tothom, es pot equivocar i detenir algú que és innocent–, però el que no pot ser és que emparar-se en la presumpció d'innocència per uns delictes que el codi penal no considera greus, permeti als presumptes culpables aprofitar-se de la situació i que els encoratgi per poder continuar delinquint.