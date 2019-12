Recorden els concursos de mecanografia?

Una notícia que avui sona estranya: un concurs per veure qui teclejava més de pressa en una màquina d'escriure. No en el teclat d'un ordinador amb un programa de processament de textos, sinó en una màquina mecànica, un artefacte consistent en unes tecles unides a unes palanques que, al seu torn, en movien unes altres que disparaven unes peces metàl·liques en forma de lletra, les quals pressionaven una cinta impregnada de tinta per tal de marcar la forma de la lletra en qüestió sobre un full de paper, el qual reposava sobre un corró amb moviment lateral i vertical. A cada cop de tecla es marcava una lletra, el cor-ró es desplaçava de costat, i el següent cop la tecla marcava una altra lletra al costat de la primera. Així es mecanografiaven paraules i línies, i al final de cada línia una palanca feia avançar verticalment el paper i movia el corró en horitzontal a la posició original per tal d'escriure una altra línia. Era un artefacte de teclat i impressora en una sola peça, però sense pantalla i sense possibilitat d'edició si no era tapant la lletra errònia amb una pasta blanca i escrivint al damunt del pegat. Guanyadora: 270 cops de tecla per minut.