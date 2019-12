Disculpa't, malfactor

Hola, d'entrada ja us dic que soc una persona disposada a disculpar-se. Vaig amb molt de compte amb el que escric perquè el pati és ple de pells de plàtan i les xarxes socials l'enceren tant i tan bé... Si algú se sent ofès pel que dic considero que no és tan important que hi hagi motius objectivables com que la subjectivitat és un patrimoni immaterial inalienable i un dret que, com els carrers, sempre serà un bé comú. Atès que la subjectivitat és, per definició, un laberint ple de persones en què cadascuna d'elles té el seu propi, es tracta d'acostumar-se a viure com si viatgéssim en una nau espacial on no hi ha a dalt i a baix sinó uns marcs que posa qui pot en cada moment i qui no pot es fot i fa de seguidor panxacontent. Fora de la nebulosa fa fred i no tens likes. Si ets caçador, t'agraden els toros i la boxa, ja pots anar tocant el pirandó d'aquesta societat genuïnament inclusiva i acceptadora de la diferència. Malgrat que impliqui no seguir el ramat, m'atreveixo a dir que no crec que substituir uns odis per uns altres o aquells per aquests prejudicis sigui un bon camí. Encara més, crec en el periodisme ciutadà en la mateixa mesura que en la cirurgia ciutadana i que t'operi el primer que passi. Però si alguns de vosaltres no hi esteu d'acord, exigiu-me una rectificació, jo em disculpo, escric el que vulgueu i així exercim la veritable llibertat de premsa. Oi?