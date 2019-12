Pessebres políticament incorrectes

El pessebre tradicional de Nadal, tal com el coneixem des de fa unes quantes generacions, pot incórrer avui dia en nombroses vulneracions legals en relació amb les lleis i les normatives actuals. D'entrada, aquella establia que anomenem el portal del naixement no acompleix cap norma bàsica de salubritat. Ni tan solament compta ni pot comptar amb la cèdul·la d'habitabilitat ni amb cap contracte de subministrament elèctric, molt sovint punxat del comptador de casa. Als ocupants, un parell de fugitius amb una criatura no registrada, no els demaneu contracte de lloguer, ni llibre de família, ni permís de residència. Són immigrants extracomunitaris sense papers ni documentació d'identitat que, havent entrat il·legalment al país, els heu acollit a les vostres cases, cosa que us converteix en encobridors directes. Això també concerneix els camells, els reis amb els seus patges i els productes de contraban que transporten. D'altra banda, la llei de protecció dels animals estableix la prohibició d'exhibir-los en espectacles públics. Això tant serveix per al bou i la mula, com per a la resta de bestioles del pessebre, inclosos els gossos, que campen pel pessebre sense xip ni corretja ni cap control veterinari. Tampoc consta que el pescador disposi de llicència ni que l'aigua del pou sigui potable. Quant al caganer, cap ordenança autoritza defecar a la via pública i, pel que fa a l'àngel, pot ser acusat de provocar contaminació lumínica i de moure's per l'espai aeri sense permís de l'autoritat competent. Ai de qui, contravenint la norma, culli un tros de molsa o un branquilló de boix grèvol, per fer més real i natural el pessebre. I ja no parlem del caràcter contaminant de les figuretes de plàstic, del porexpan de la neu i el paper d'alumini del riu.

Les principals il·legalitats, però, consisteixen en l'estel groc presidint el blau del cel i en la voluntat de la gent de tornar-ho a fer cada Nadal.