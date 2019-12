Quan Seat esternuda, Catalunya es constipa. La hipòtesi que la multinacional de Martorell perdi el seu disruptiu president, Luca De Meo, encara tardarà a aclarir-se, com ha explicat Xavier Pérez. Seria una molt mala notícia per a Barcelona i per a Catalunya, un autèntic refredat en temps d'incertesa. De Meo ha posat potes enlaire la companyia gràcies a la seva enorme capacitat per entendre l'esperit d'aquest temps que l'ha portat a encapçalar la transició al cotxe elèctric i, el que és més important, a col·locar un fabricant d'automòbils en una categoria més àmplia: la de la mobilitat. Una de les fites del mandat de De Meo va ser la seva iniciativa d'implicar «els incondicionals de Seat» en l'elecció del nom dels models de la marca. Així va néixer el Tarraco. Les marques necessiten avui més que mai consolidar els vincles amb els seus clients perquè el digital és sinònim de promiscuïtat, també en el consum. Per això necessiten establir llaços afectius a través d'històries compartides.

Com va explicar Abel Lacruz en una esplèndida contracrònica del primer concert d'Estopa al Sant Jordi, als cotxes hi passen moltes coses. Per exemple, que pares i fills comparteixin gustos musicals i forgin vincles gràcies a la rumba dels germans Muñoz que, per cert, es van fer músics per deixar de fer torns a la fàbrica de Martorell com narren en una de les seves primes cançons: Pastillas de freno. Amb tots aquests elements a sobre de la taula, potser no seria cap tonteria que De Meo es plantegi proposar-los als incondicionals de la marca que el pròxim model es digui #SeatEstopa com a doble homenatge al triomf d'uns xavals que van començar en una cadena de muntatge i que han acabat unint generacions al ritme de rumba als cotxes familiars. Seria, sens dubte, una gran història, capaç d'emocionar milers de persones com ho han fet aquests dos concerts al Sant Jordi en els quals es va trobar amb si mateixa la Catalunya real, aquesta que paios com Quim Torra no tenen la més remota idea que existeixi. Aquesta és la diferència amb els líders com De Meo.