Això del VAR va per barris. Si t'afavoreix, en parles bé, si et va en contra, al contrari, te'l carregues. El que sembla clar, i pel que s'està veient aquesta temporada, el VAR té molt camí per recór-rer i molt per millorar, sobretot pel que fa a criteris. La gent va totalment desorientada perquè no sap mai quines jugades són revisables i quines no. En pocs dies de diferència, el Barça ha estat perjudicat, per exemple perquè el VAR no va revisar una agafada de camiseta a Piqué a darrera hora al camp de la Reial Societat, i afavorit en el clàssic perquè tampoc no es van rearbitrar dos més que possibles penals al central blanc Varanne de Lenglet i Rakitic. Tant en un partit com en l'altre, les accions esmentades es poden considerar difícils de valorar per l'àrbitre a peu de gespa; per això, el suport del VAR podria ser molt beneficiós per encertar si hi ha infraccions o no. Encara és pitjor quan, fins i tot amb el VAR, el col·legiat no encerta en el veredicte, com va passar dissabte al migdia al camp del Mallorca, clarament perjudicat en el partit amb el Sevilla. El que semblava que havia d'aturar, i molt, la polèmica en el futbol sembla que el que ha fet és que encara en creï més. També és cert que en moltes accions el fet de ser d'un o altre equip també fa que els aficionats vegin d'un color o d'un altre les revisions del VAR, sobretot aquelles en les quals el criteri arbitral és decisiu. Encara que no és un consol, però, d'aquesta manera es manté el debat i el caliu del futbol.