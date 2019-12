Escodines, per què no

Catalunya en Comú-Podem ha anunciat, després d'una visita al barri manresà, que portarà al Parlament una proposta de Pla integral d'actuació a les Escodines, un sector de Manresa especialment degradat urbanísticament i socialment i al qual una violació en grup en un pis ocupat (després que altres pisos ocupats generessin, ja abans, problemes de convivència) ha posat en el punt de mira. Una proposta parlamentària, ni que sigui del grup que tot apunta que serà clau per aprovar els pressupostos de la Generalitat, pot perfectament ser una declaració d'intencions que el Govern ignori completament. Però no té per què ser així. Manresa s'ha acostumat a considerar inversemblant que la Generalitat desenvolupi algun projecte car i realment transformador a Manresa. Però no hauria de ser inversemblant. La Generalitat va fer inversions enormes per reformar i condicionar els grans barris de l'àrea metropolitana. Per què no podria fer-ho a Manresa? Els motius sobren, i l'import de la inversió seria molt menor. No seria hora que passi alguna cosa?