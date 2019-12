17 ferits greus per la nevada que es va gelar

Va nevar, just abans de Nadal. I després les temperatures van ser sota zero. Allà on la neu no havia estat retirada, es va congelar. I va passar el que calia esperar: relliscades de diversa gravetat. Les més greus acabaven a Urgències. «La neu glaçada als carrers de Manresa va causar ferides qualificades mèdicament com a greus a disset persones. Trenta més van haver de rebre atencions als centres assistencials de la ciutat com a conseqüència de les caigudes provocades per la glaçada. La xifra potser no hauria estat diferent si l'Ajuntament hagués fet un desplegament espectacular d'efectius contra el glaç, però les veus populars atribueixen tots els problemes i ferits a la poca previsió municipal. A la casa gran es reconeix que hi va haver descoordinació entre els diferents organismes públics encarregats d'afrontar el problema, la qual cosa va treure eficàcia a les actuacions portades a terme. Així mateix s'adverteix que no es va escampar potassa pels efectes que aquesta provoca en l'asfalt i els costos econòmics que haurien suposat les posteriors reparacions». Ara no s'hi pensen pas gaire, a escampar-la: la salut és el primer.