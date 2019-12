una gent necessària

Manresa va acomiadar ahir Josep Rueda, un puntal del moviment veïnal de Manresa durant gairebé quatre dècades i un activista que va implicar-se en la societat manresana en totes les formes possibles, inclòs un mandat com a regidor a l'Ajuntament, anys de sindicalisme a CCOO i un paper pioner en la normalització dels drets dels homosexuals. Deixa un buit al seu barri, la Font dels Capellans, pel qual va treballar de forma incansable. Rueda ha estat exemple d'un tipus de gent que -en el seu cas, com molts altres, venint de fora de Catalunya i integrant-s'hi absolutament- es va comprometre amb la societat de la qual formaven part per millorar-la. Fent-ho, van fer barri, van fer ciutat, van fer aquest país més cohesionat i més governable, i van escampar el valor de la responsabilitat pública. La Catalunya moderna és obra de molta gent com Josep Rueda. Avui, aquest perfil d'activista i líder social es comença a trobar a faltar. L'efectisme mediàtic i un cert narcisisme van substituint la feina de formiga de carn i ossos que milers de Rueda han fet per aquest país. Els anem trobant a faltar.