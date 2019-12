els protagonistes

Les festes de Nadal porten de bracet una munió d'actes tradicionals sense els quals aquestes dates no serien el mateix. Nadal (entès com tot el període que va des de la missa del gall fins a Reis) és Nadal perquè hi ha pessebres vivents, pastorets, cavalcades, patges reials, cagations, i tot un ventall de propostes que li donen contingut, sabor i color. A Catalunya aquest ventall és especialment ampli, i vistosament ric. No és així perquè les institucions ho han decidit. L'ajut institucional ajuda, però l'agenda de Nadal amb els seus actes de masses és possible només perquè milers de persones hi treballen de forma totalment altruista, animades només pel plaer de participar en una gran expressió festiva adreçada als altres, molt especialment als menuts. Aquests dies, a la Catalunya Central, centenars de persones fan aquest esforç passant fred, assajant, perdent hores pel plaer de participar en quelcom que paga la pena. Ells són els veritables protagonistes i són els que fan que Nadal sigui Nadal.