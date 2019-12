Per què no van actuar?

Aquests dies estem vivim una situació de desconcert i d'estupefacció quan s'ha sabut que David Vargas ha fet totes aquestes accions sense que ningú l'hagi pogut aturar.

Des del Col·lectiu Josep Rovira Tenas i l'Associació Santvicentina de Serveis (Associació d'Enterraments de Sant Vicenç de Castellet) no ho veiem de la mateixa manera. Cal recordar que sempre hem tingut el suport de capellans del Bisbat molt crítics amb l'actuació del bisbe Romà Casanova.

Des del 2006 que va arribar a la parròquia de Sant Vicenç de Castellet, ja ens vam adonar que aquest personatge portaria molts problemes. No sabem si algú recorda que, només arribar, va començar a fer obres sense demanar cap permís a l'Ajuntament. Això ja es va denunciar en el seu moment però ningú hi va fer res.

Més endavant, va fer desaparèixer un mural de ceràmica de 50.000 euros, tot comprovat pel mateix autor, i només es va denunciar el Col·lectiu, que va posar una diligència als jutjats i a la comissaria dels Mossos de Manresa. També va desaparèixer tot el que hi havia a l'ermita de Castellet.

A partir d'aquí, es van començar a enviar cartes a totes les persones que tenien relació amb ell i que el podien aturar. Per començar, es van enviar cartes de denúncia al bisbe Romà Casanova, que n'era la persona responsable i qui l'havia posat a la parròquia.

Se'l va informar de tot el que havia fet abans d'arribar al Bisbat de Vic: havia estat expulsat del seminari de Barcelona per les seves accions, havia estat expulsat dels Carmelites de Barcelona per les seves accions. De tal manera que el van ordenar al Bisbat de Sogorb, i posteriorment el van enviar cap a Vic en circumstàncies poc clares.

Quan va arribar al Bisbat de Vic, va anar al servei de la parròquia de Manlleu, d'on també el van fer fora per les seves accions.

En aquells moments el bisbe estava informat de tot. Per què no va actuar?

Cada vegada que es trucava al bisbat per demanar entrevista, la seva resposta era: «No rebem gent que és problemàtica i conflictiva». Els que denunciàvem la veritat érem problemàtics i conflictius.

Les cartes van arribar al cardenal Mn. Lluís Martínez Sistach, al bisbe de la Seu, Mn. Joan-Enric Vives, que va ser el que el va expulsar del Bisbat de Barcelona, i també a l'arquebisbe de Tarragona, Mn. Jaume Pujol. Vam rebre les seves respostes de consolació, que ells no estaven autoritzats a solucionar res, que cada bisbe tenia potestat, només, sobre la seva diòcesi.

A partir d'aquí, davant la impotència d'aturar una persona que estava actuant de manera poc religiosa i humana, vam començar a denunciar a totes les persones del Bisbat, a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i a Roma, sobre les accions d'aquest personatge.

No vam obtenir resposta de ningú. La situació es va agreujar quan, al 2009, es va apoderar de l'Associació d'Enterraments de Sant Vicenç amb el consentiment de l'Ajuntament.

Es va continuar denunciant la situació fins que es va haver de recórrer a uns advocats per defensar l'entitat del poble de tota la vida. Per sort, aquests advocats ens van donar molt suport, i a partir d'aquí vam començar una batalla. Des de llavors i fins fa poc, s'ha treballat per salvar l'Associació d'Enterraments, ja que les persones que la formen hi han posat diners per poder ser enterrats amb dignitat. L'Associació es va crear els anys 50 per mossèn Josep Rovira Tenas, per ajudar les famílies amb poc recursos a enterrar els seus familiars.

Al 2011, quan David Vargas va ser expulsat del Bisbat de Vic, la situació encara no estava resolta i el Bisbat sabia el que David Vargas havia fet. Va continuar el litigi amb l'Associació fins que el jutge va donar, per segona vegada, la raó a l'Associació. De moment, encara tot està aturat perquè l'entitat bancària, on hi ha els diners bloquejats que es volia quedar David Vargas, no acaba d'entendre aquesta situació. Esperem que, amb les publicacions d'aquests dies, ho vegin clar.

El Bisbat, en tot aquest temps, no ha fet cap acció d'acostament ni de penediment per tot el que David Vargas va fer. N'ha tingut moltes ocasions, recordem el judici a Regió7 per difamació, que Vargas no va guanyar i en què el Bisbat no es va presentar, que podia haver estat un bon moment per denunciar-ho. De segur que si algú fa una mica de memòria recordarà que es van fer moltes cartes al diari Regió7 en què es denunciaven les seves accions poc clares, fins al punt de quedar-se l'immoble d'una senyora del poble, sense escrúpols i prescindint de la seva família.

Així és com ha continuat actuant durant tots aquest anys, des del 2011 que va marxar fins ara.

Si el Bisbat hagués actuat en aquell moment, a hores d'ara no estaríem parlant de tantes víctimes estafades, i ara es volen presentar com a acusació particular? No van rebre moltes advertències de tots nosaltres i dels nostres advocats? No es van preguntar mai per què ho fèiem. Fins avui, són part implicada amb David Vargas, s'han de fer accions més contundents per denunciar un fet tan greu.

Ens aquests moments, encara guardem tota la documentació enviada per poder demostrar que nosaltres no érem persones problemàtiques i conflictives sinó que estàvem denunciant uns fets que amb el temps han estat confirmats, llàstima que hi ha hagut víctimes innocents, persones vulnerables, i el bisbe Romà Casanova no ho ha volgut solucionar mai.