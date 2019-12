El carter reial va arribar per via aèria

El diumenge 30 de desembre del 1979 va arribar a Manresa l'enviat dels Reis d'Orient encarregat de recollir les cartes de les nenes i els nens de la ciutat. I no pas de qualsevol manera, sinó que va fer-ho en helicòpter. «L'il·lustre missatger va arribar a la capital del Bages després de moltes peripècies –avaries a l'helicòpter, parada forçosa per carregar carburant quan era a les rodalies de Manresa, etc.–, que van fer neguitejar una bona estona les dues mil persones que l'esperaven al camp [de futbol] del Pujolet [avui desaparegut]. Finalment, el soroll estrident i la ventada de les hèlixs de l'helicòpter va fer esclatar el recinte en aplaudiments de benvinguda. Fetes les salutacions de rigor, una guarnida caravana va desfilar pels carrers més cèntrics de la ciutat fins a la plaça de l'Ajuntament, on fou saludat per les autoritats municipals i on va rebre noves demostracions d'afecte per part del públic que hi era present. Seguidament, en un recinte especialment condicionat, el carter reial va rebre infinitat de missives d'infants a Ses Majestats fent comanda de joguines». La seva estada es prolongaria força dies més per recollir més i més cartes.