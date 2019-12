«Malànimes», va dir Puigdemont

L'Ajuntament de Sixena reclama que s'embargui ja ara, de seguida, correm-hi tots, els béns de l'exconseller català de Cultura Lluís Puig, a qui un jutge d'Osca ha imposat una fiança de 88.000 euros en la causa per desobediència per no haver lliurat unes polèmiques obres d'art. La fiança està recor-reguda però l'alcalde no vol esperar. Davant aquesta situació, Carles Puigdemont ha comentat: «Colla de malànimes!».



No és gaire freqüent entrebancar-se amb aquest substantiu desqualificatiu: «malànimes». Llenguatge genuí, arrelat, que fou popular i encara deu ser-ho en algunes contrades. El significat s'explica sol, però de totes maneres, per mor de precisió, anem al diccionari: «Malànima: De mals sentiments, de naturalesa cruel». Ui, el que ha dit en Puigdemont als governants de Villanueva de Sigena, que així es diu el municipi segons la seva web!



Una web que n'informa d'aquesta manera: «Municipi de la comarca dels Monegres, Osca. El seu origen data del segle XII, amb la unió de dos petits llogarets monegrins, Sixena i Urgellet, i l'any 1931 li va ser atorgat el títol de vila en atenció al privilegi d'haver estat el bressol de Miquel Servet». A Sixena hi ha un monestir algunes obres d'art del qual van acabar al Museu de Lleida per via diocesana; quan va canviar el mapa dels bisbats, va començar l'embolic de «l'art de la Franja», amb victòries judicials dels bisbats aragonesos davant els jutjats aragonesos. Fa dos anys, en plena aplicació del 155, van arribar a Lleida els camions a endur-se'n les obres, i als que foren consellers Lluís Puig i Santi Vila els va caure una querella per no haver cedit a la primera. En la dirigida contra Puig, l'Ajuntament del Partido Aragonés Regionalista demanava 66.000 euros de fiança i el jutge en va dictar 88.000. A Santi Vila l'hi va imposar de 216.000 euros. Per reparar algun dany? No, per garantir que pagaran una possible multa si se'ls declara culpables.



El jutge va molt fort, però l'Ajuntament té ganes de fer sang quan demana els embargaments abans que es decideixi sobre els recursos presentats. El plet de l'art de la Franja és molt tècnic i en part canònic, i no té cap sentit acarnissar-s'hi d'aquesta manera. Però a l'Aragó hi ha qui l'ha convertit en un casus belli contra el catalanisme. Velles rivalitats que es remunten als segles dels comtes-reis. I en aquesta mena de guer-res, com més humiliació es causa, més satisfacció s'obté.