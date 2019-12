protegir el comerç

Hi ha un degoteig de tancament de comerços tradicionals que, afegit a la creixent tendència a la realització de tràmits telemàticament, està tenint efectes visibles al carrer en forma de baixos comercials sense activitat. El fet de desplaçar l'atenció personalitzada per la informàtica és un fenomen creixent al qual sembla que caldria parar esment. I fer-ho d'una forma més estructurada i participativa del que s'està fent. Ara que la democràcia participativa i els processos de participació ciutadana formen part ineludible dels programes electorals, potser caldria aprofitar aquesta coincidència per aplicar-la en situacions que preocupen profundament la ciutadania. I un d'aquests temes és el futur de l'atenció comercial i administrativa que reben els ciutadans. Deixar fer a les empreses és un dels pilars del sistema econòmic capitalista, de la mateixa forma que arribar a consensos per marcar límits hauria de ser tasca essencial de la democràcia si, efectivament, la sobirania és de veritat popular.