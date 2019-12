Mig milió, però...

El conjunt de comarques de l'àmbit d'aquest diari sobrepassa per primera vegada el mig milió d'habitants. Els creixements de població no és que siguin bons o dolents, és que són el resultat de tendències generals, a vegades enfrontades, com ara la immigració i la baixa natalitat, sobretot en la part dels pares nascuts al país. Més demografia sol ser un senyal de millora econòmica, de ser terra de més oportunitats per als seus habitants. En el conjunt de comarques, el padró indica que hi ha aquest creixement; en el 56% dels municipis hi viu més gent durant el 2019 que no pas hi havia l'any anterior; però les dades també indiquen que hi ha un progressiu despoblament de les zones més rurals, de menys habitants, el que en alguns casos pot posar en risc la continuïtat d'aquests nuclis i la presència de persones i activitat en el territori. Aquest és un risc avisat i anunciat. Les mesures que es prenen fa temps que no són suficients per fixar la població rural, i el territori, si no es gira la tendència, se'n ressentirà.