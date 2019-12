Una oficina imant per als atracadors

De vegades els llamps cauen dos cops seguits al mateix lloc, i una mateixa oficina bancària de poble és atracada dues vegades el mateix mes. «La sucursal a Navàs del Banc de Bilbao fou atracada novament», informava aquest diari en la seva portada. «A dos quarts de deu del matí d'ahir dilluns [31 de desembre del 1979], tres individus, quasi canalla, s'endugueren més de mig milió de pessetes a punta de pistola de l'esmentada entitat. 'Menys mal que aquesta vegada no hi ha hagut desgràcies com [en l'atracament de] el dia 5 de desembre' –comentava a Regió7 el director, totalment desencoratjat per tanta fatalitat. Els atracadors utilitzaren un Chrysler gris clar i anaven cinc o sis. Fugiren en direcció a Manresa i el cotxe, possiblement robat, el localitzà la policia una hora més tard a Santpedor. A Navàs la gent no se'n sap avenir. L'Ajuntament està fent gestions per veure si es pot instal·lar un lloc de la Guàrdia Civil [encara no hi havia Mossos d'Esquadra desplegats] al poble ja que el fet de no haver-n'hi facilita la tasca als delinqüents que sembla ser que últimament s'han posat d'acord en el lloc i hora per dur a terme els seus robatoris».