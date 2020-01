El Parc de Nadal mancomunat

Deu anys del Parc de Nadal d'Alp que un any després es va convertir en el projecte mancomunat amb Puigcerdà. Nou anys, doncs, d'un projecte que va néixer de la necessitat de dos ajuntaments d'unir esforços en aquells primers anys de la crisi econòmica i que després s'ha anat evidenciant com una aposta responsable pel que fa a la gestió dels recursos públics. El Parc de Nadal d'Alp i Puigcerdà, pel qual passen 8.000 visitants cada any, ha esdevingut una proposta d'oci i educació indispensable en el calendari d'activitats de les festes de Nadal. Les famílies el tenen com una referència per a les tardes de després de l'esquí, fins al punt que ni Alp ni Puigcerdà podrien imaginar ja una campanya de Nadal sense el parc. La signatura d'aquell conveni l'any 2010 va originar altres projectes mancomunats, com ara el que Puigcerdà manté amb Llívia pel Festival de Música de la Cerdanya. Mancomunar és un verb que no es va conjugar prou durant els anys de la bonança econòmica. El sistema de partits que no prioritza el talent del polític sinó l'organització interna empeny cada ajuntament a fer la guerra pel seu compte i voler oferir als seus veïns els millors equipaments. I així es van construir en cada municipi poliesportius, piscines i centres cívics desproporcionats per a les poblacions locals que els han d'utilitzar.