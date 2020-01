Una Berga de passeig

Com més espai guanyem per als vianants, més passejaran, més miraran i més entraran a comprar». Aquesta és la idea que té Xavi Orcajo, president de Berga Comercial, quan se li demana que opini sobre la decisió de l'Ajuntament de deixar neta de vehicles la plaça de Sant Pere, al davant de l'ajuntament. Tot i que sovint hi ha hagut reticències, sobretot justament dels sectors comercials, hi ha una tendència urbanística que es va aplicant a les principals ciutats europees de deixar lliure de cotxes els centres històrics de les principals ciutats. Alemanya en pot ser un clar exemple. Decisions com aquestes poden sobtar quan un és veí de la zona amb limitació de trànsit, però quan aquesta mateixa persona se situa a distància de la població i de la decisió, i, per exemple, n'és un visitant o turista, s'entén molt millor el que suposa de guany la pacificació de la zona d'interès monumental o comercial. La trama més antiga dels carrers de Berga necessita trobar suports de tot tipus per reanimar-se com a eix vital de la ciutat.