Un, dos, tres, quatre, cinc... i així fins a 155. Quantes botigues del sector estan obertes? Quantes n'hi ha de tancades, i on? Amb les dades recollides s'elabora una estadística quantitativa a la qual s'acompa-nyen posicionaments qualitatius i reivindicacions. Botiguers comptant botigues. Això passa cada sis mesos a Manresa des de fa set anys i mig per mitjà de l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants. El maig del 2012 van veure que les coses anaven maldades i van voler saber com estava exactament la situació. I així vam saber que la situació va empitjorar fins a tenir el 42,5% del comerç tancat el maig del 2017. Els dos anys següents la dinàmica va millorar i, ara, hi ha una nova reculada que cal veure si és l'excepció que confirma la regla de la remuntada o s'obre una nova recessió. És interessant veure com les xifres microeconòmiques i macroeconòmiques encaixen. Com l'esforç d'una entitat o d'una sola persona pot radiografiar eficaçment un canvi de cicle. Perquè la cosa funcioni cal respectar algunes regles. La informació s'ha de fer pública sigui favorable o desfavorable. Del productor ha de passar directament al mitjà perquè el periodista la reflecteixi sense maquillatge interessat. Regles generals que hi ha qui s'entesta a ignorar malgrat que són tan senzilles com efectives.