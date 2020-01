Pels whatsapps els coneixereu

He fet la prova. Analitzant els missatges de felicitació de Nadal i d'any nou rebuts per whatsapp es pot arribar a tenir una idea aproximada de la personalitat, el pensament o el tarannà de cadascú. Us n'adjunto unes mostres. El convencional: Bon Nadal i feliç any 2020/ El dislèxic temporal: Bon any nou i bon Nadal! / El dislèxic lèxic: Bon Nadal i moltes facilitats! / El reciclador: Que l'any 2019 sigui tan venturós com el 2018! / El despistat: Per molts anys! / El racionalista: Si l'any vinent serà bo o no el temps ens ho dirà. / L'escèptic: Encara queden molts dies per endavant. / L'impacient: Tal dia farà un any. Feliç 2021. / L'original: Que l'any nou no s'assembli en res a l'anterior. / El poeta: Topant de cap en una i altra data se'n ve el 2020 tot sol. / El lector de Tagore: Si plores perquè s'ha acabat el 2019, les llàgrimes no et deixaran veure l'any vinent. / El pilotes: Sense tu, no hi ha res a celebrar. / L'inoportú: Que siguis tan feliç com ara! (rebut per algú a qui acaba de deixar la parella) / El nostàlgic: Visca els feliços anys 20! / L'astròleg: No us deixeu eclipsar per les males notícies del 2020. / El polititzat: L'any 2020 serà sempre nostre! / L'iconoplasta: vint icones de cors, unes quantes més de pastissets, copes de vi, cares rialleres d'orella a orella i un munt de signes d'admiració al darrere. / El narcisista: No voldria acabar l'any sense expressar-te la meva satisfacció per ser com soc i desitjar-te un any nou ple de bones notícies meves! / L'optimista: Per un 2020 en què tothom faci més l'amor i, qui faci la guerra, que la faci també amb amor. / El pessimista: Per si aquest any fos el darrer, encantat d'arribar a Reis. Bon carbó! / L'hiponcondríac: Us desitjo un bon any nou i, per si no hi fos a temps, bona castanyada! / Un exlector de diaris, ressentit: Tot l'any hauria de ser cap d'any! / El cinèfil: Que passis un any de pel·lícula! /El manresà: En tirarem un bon tros a l'olla d'aquest 2020. Pots comptar si serà bo!