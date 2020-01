Reines d'Orient i Mare Noel

He rebut un missatge promocional d'un diari català. Diu: «Les reines de l'[nom del diari] et porten un 50% de descompte». I els dibuixos estilitzats dels caps de tres dones: una amb els cabells blancs, una altra amb els cabells panotxa, i una tercera, de pell més fosca, que no se sap per què l'amaga sota un turbant i que no du corona, a diferència de les altres.



Reines en lloc de Reis, el missatge contra l'heteropatriarcat d'un diari amb direcció femenina. Em pregunto què passaria si a les desfilades del dia 5 de gener, a tot el país, en lloc de tres homes hi hagués tres dones a les carrosses reials. Però no tres dones disfressades amb grans barbes. Dones que ningú s'esforcés a fer-les semblar homes. Una cavalcada de les Reines d'Orient que porten regals a la mainada, tant si fa bondat com si no.



Caldria preparar-ho, oi?, un any a l'avançada, per no desconcertar les tendres criatures, tot i que el trauma principal no el tindria la mainada sinó molts ganàpies, que se sentirien agredits en les conviccions més profundes. S'hi rebel·larien, però usant la innocència infantil com a argument: «Si un any li passen els Reis, i el següent, les Reines, què pensarà, pobret?». Altres afirmarien que els Evangelis són ben clars al respecte. Sobre això, dues consideracions. Una: no diuen que fossin Reis, sinó mags o savis. L'altra: les principals protagonistes femenines dels Evangelis són Maria, que és mare, i Magdalena, de qui Jesús «va expulsar set dimonis». Potser que anem més enllà d'uns textos de fa dos mil anys per definir el paper de les dones.



Però modificar la festa de Reis per afegir-la a la revolta contra l'heteropatriarcat és quedar-nos a mitges. A veure, quin missatge estem donant als ciutadans del futur si els regals sense explicació, pura generositat, benefici assolit sense treball que el meriti, arriba de les mans d'uns reis amb corona i tot, siguin homes o dones? Estem dient que són personatges magnífics, obsequiosos, que ho donen tot i no demanen res? No és un gran acte de propaganda monàrquica?



Passar dels Reis a les Reines pot ser un pas important, però no ens podem quedar a mitges. La revolució demana que les corones desapareguin de la festa, de la desfilada i del mite. La del 5 de gener hauria de ser la nit de la Repartidora Republicana. Precedida, uns dies abans, d'una Mare Noel que vingués de la República del Pol Nord amb rens elèctrics.