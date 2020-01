El joc de la bandereta

Mossos i Fiscalia estan investigant qui va despenjar una bandera del Palau de la Generalitat divendres passat, mentre a Sant Jaume alguns milers de persones clamaven contra la decisió de la JEC d'inhabilitar Torra com a diputat. En un temps en què els símbols ho són tot i expliquen (aparentment) millor el present que les paraules (a Twitter), arriar la bandera de l' enemic del Palau és tota una fita per a l'independentisme més inflamat. La cosa només va durar disset minuts, però va superar el rècord de vigència de la declaració d'independència. Els autors de la gesta van saldar, dos anys després, el mal cos que va deixar al sobiranisme la imatge de la celebració del 27 d'octubre a Sant Jaume a l'ombra de la rojigualda. Una mala forma d'inaugurar república.



Ahir, la consellera Meritxell Budó s'esglaiava (presumptament) de com havia estat possible una malifeta així. «No és normal que pugui entrar gent al Palau i accedir fins a la bandera», deia Budó, obviant el record de Lluís Llach, Sílvia Bel, Antonio Baños i Teresa Casals penjant una pancarta al balcó del mateix edifici tot just fa quatre dies. Realment és un misteri dels grossos com el Palau de la Generalitat ha esdevingut can Pixa. Una institució degradada? O simplement una ampliació tope guai del club per als amics?