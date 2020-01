La Patum és més que una festa de Berga, i les decisions que s'hi prenguin són, també, un exemple per a d'altres. La Patum ha de preservar la seva essència, i ser una festa on el mam sigui un dels reclams principals no pot ser pel seu futur. Les persones i grups que dirigeixen la Patum, malgrat que aquestes reflexions els poden semblar una càrrega afegida impròpia, han de tenir present el seu paper, el que tenen en el moment actual i el que tenen en el futur. L'acord de l'Ajuntament de Berga amb una marca d'aigua per fer de la festa una celebració en què es begui de manera més 'transparent' no pot quedar en la simplicitat d'un acord comercial. Al darrere hi hem de veure tota la càrrega de concepció del gaudi en la festa que hi ha entre els que impulsen aquesta festa i la voluntat d'escampar la idea que es pot beure alcohol de manera conscient sense posar en risc la salut de les persones que en consumeixen i que per fer festa no és necessari haver de beure, o com a mínim no fer-ho de manera excessiva. La Patumaigua és una campanya que altres festes poden adaptar.