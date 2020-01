manresa de carrer

L'Ajuntament de Manresa invertirà enguany un milió d'euros a millorar l'espai públic -amb atenció especial a les voreres per una esmena del PSC- i conclourà així un programa d'inversió de quatre milions que cobrirà les urgències detectades en un estudi realitzat el 2016. Hauran calgut quatre anys per atacar allò que no podia esperar més, i encara caldrien deu milions més per reparar el que ja fa quatre anys requeria ser reparat. El govern de Junyent ha fet durant aquest període un esforç superant greus mancances financeres, però l'aconseguit ha estat clarament insuficient. En el temps transcorregut s'han acumulat altres deterioraments, i la degradació no s'atrapa. Manresa és plena de voreres -algunes en espais molt cèntrics- literalment destruïdes, cosa que transmet molt poca cura pel vianant i projecta una imatge de gran deixadesa. Moltes ciutats van posar al dia les seves voreres i la seva via pública en les dues dècades passades. La capital del Bages no ho va fer, i les mancances s'arrosseguen. La inversió és positiva i cal aplaudir-la, però sempre tenint ben present que caldria fer-hi molt més.