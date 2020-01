Desconeguts

Les enquestes no són una veritat absoluta, però orienten sobre la situació d'allò que es demana. La Diputació de Barcelona n'ha elaborat una sobre el coneixement de destinacions turístiques i Manresa i el Berguedà no en surten ben parats (en el cas del Bages, Montserrat fa que les dades siguin positives). Quan a un ciutadà se li demana una referència turística de la demarcació de Barcelona no pensa en aquesta zona de Manresa, Berga i els seus entorns. La Diputació de Barcelona, que fa anys que treballa amb l'intent de fer marca del turisme d'interior (i el desig és que continuï aquesta tasca), té feina a fer per insistir a fer emergir el potencial turístic de Manresa, bona part del Bages i el Berguedà. Però no n'hi haurà prou amb l'acció que pugui impulsar una institució com la Diputació i caldrà que el territori i el país, a través del Govern de la Generalitat, també hi posin el seu gra de sorra. La suma i la coordinació d'una estratègia han de ser clau per fer visibles elements turístics que poden ser de l'interès comú de tot un país, se'ns cap mena de dubte.