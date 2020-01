Austràlia crema

Apartir del moment que comences a conviure amb un animal de companyia et fa un tomb el cervell. En molts aspectes. La primera constatació és que acabes fent tot allò que, quan veies que ho feien els altres, et semblaven autèntiques bajanades. Des de parlar amb la teva mascota de quatre potes a canviar algunes de les teves rutines per adaptar-te millor a les seves. El que reps a canvi sol ser molt més del que tu pots arribar a donar. Un dels aspectes que em resulten més fascinants d'aquesta convivència és la combinació perfecta d'interès, fidelitat i innocència de la bestioleta en qüestió.

I justament és la paraula innocència la que em ve al cap quan penso en els incendis d'Austràlia, que des del setembre passat han cremat més de sis milions d'hectàrees i han llevat la vida d'almenys 23 persones i de més de mil milions d'animals. Més de mil milions!

Què els ha causat? Temperatures rècord i sequeres més duradores de l'habitual. En resum: el canvi climàtic. Entre les nombroses imatges que han sortit publicades d'aquesta tragèdia ecològica me'n ve una al cap d'un cangur observant el paisatge arrasat. També em ve al cap una frase, la que va pronunciar amb ràbia i veu trencada l'activista Greta Thunberg per criticar la inacció dels líders mundials davant l'esmentat canvi climàtic: «How dare you?». Doncs, això.