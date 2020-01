El 'reset' de Sánchez

Forçat per les circumstàncies –l'aritmètica electoral sumada al bloqueig del PP i Ciutadans–, Pedro Sánchez ha proposat fer un reset en el tema català. Pocavergonya! Proposa superar la «deriva judicial» per entrar en una negociació política en el marc de l'ordenament jurídic. Traïdor! Alguns s'han escandalitzat. En cap moment va parlar d'abandonar la defensa de la llei. Qualsevol persona assenyada va entendre que Sánchez simplement es proposa abandonar el quietisme de Rajoy. Que els jutges facin de jutges mentre els polítics fan de polítics. Els primers, ho agrairan. Separatista! Assumeix riscos, sens dubte. No ho té gens fàcil. Els unilateralistes continuen sent el 25% dels independentistes. I ocupen la presidència de la Generalitat, tant l'efectiva com la virtual. Els encanta cridar allò de «sit and talk», però sempre s'imaginen els seus interlocutors emmordassats per la ultradreta. Assassí! Els passa com als constitucionalistes que no respecten la Constitució: sense violència es pot parlar de tot, però si parla d'una cosa que no m'agrada li dic violent i tan content. Això de «recomençar» té avantatges i inconvenients respecte a començar de zero. Ja s'han comès errors que, tot i que no es vulguin repetir, hi són. A la presó. Comunista!

Vist el nivell de la primera sessió d'investidura, la legislatura pot ser tan dura com efímera. Es va assemblar més a una reunió de la comunitat de propietaris que a un Parlament. La meitat dels diputats continuen considerant que la millor resposta a la intransigència d'una quarta part dels independentistes és la venjança, l'odi o l'insult. Temo que en això no representen gaires dels no independentistes que viuen i treballen a Catalunya. Per què triomfa aquesta actitud? No és fàcil determinar-ho. Podríem culpar-ne les xarxes socials o el populisme. Però també hauríem de mirar a quines escoles es van educar aquests que durant dos dies van convertir la paraula en exabrupte. Ja han vist que incòmode resulta que t'interrompin els teus raonaments, més o menys equivocats, amb pura cridòria.