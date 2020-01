El 2019 de seat

Seat va tancar el mes de novembre de l'any passat amb un creixement de les vendes del 10% en els onze primers mesos de l'any respecte del mateix període de l'any anterior. La companyia va tancar l'any a tota pastilla, tot i l'aturada de dues setmanes en bona part de la producció per l'incendi de la planta del proveïdor Faurecia. És un mèrit de tota la planta productiva i de l'estratègia impulsada pel seu ja expresident Luca de Meo, que ha consolidat la internacionalització de la marca i ha reforçat l'aposta per la mobilitat elèctrica, la clau de volta de futur del sector. La bona marxa del sector de la fabricació d'automoció (en el cas de Seat, almenys) és una bona notícia a la Catalunya Central, amb una potent indústria orientada al subministrament i els complements d'aquest negoci. Però l'evolució de futur del sector és una incògnita ara mateix, atesa la revolució tecnològica en què està immers i els canvis en el consum i la mobilitat que encara no han aclarit com serà l'automoció de les properes dècades. En qualsevol cas, les bases de futur a Seat són sòlides.