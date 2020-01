Incidència: segons el diccionari, «allò que sobrevé en el curs d'un afer»; en comunicació, «paraula usada per amagar que Adif i Renfe són un desastre».



Divendres a les set del matí Renfe informava d'«afectacions que poden superar els 15 minuts per una incidència que afecta les instal·lacions a l'estació de Montcada Bifurcació». A un quart de vuit les «afectacions» ja podien «superar els 30 minuts». A dos quarts de vuit ja eren 45 minuts. I a un quart i mig de deu ja parlaven de 60 minuts d'«afectacions» a les línies de Manresa i Vic.



La frase «afectacions per incidències» no aporta més informació que si diem «passen coses que fan que passin coses». Quan el tren es queda aturat al mig del no-res, i la companyia fa un comunicat parlant d'afectacions per incidències significa «esteu com esteu perquè passa alguna cosa». Què diu, ara? Que darrere d'un efecte hi sol haver una causa? No m'ho hauria pensat mai!



Que no hi ha efecte sense causa ja ho van establir els filòsofs grecs antics, però ells es van limitar a escriure amb elegància una certesa que era patrimoni de la Humanitat.



De totes maneres, en l'obvietat del missatge ferroviari hi podem trobar un aspecte positiu: si ens diuen que el tren està aturat per una «incidència» vol dir que no s'ha aturat «perquè sí». I si consideren necessari esmentar-ho és perquè no troben que sigui la situació normal. La normalitat no genera avisos. Ningú no es preocupa per les causes d'un retard quan el servei compleix la cançó sobre el tren d'Olot, que «surt quan vol i arriba quan pot».



Però els comentaris quan s'han anunciat les «afectacions per incidències» a les xarxes socials indiquen que, per a molts usuaris, no hi ha res d'extraordinari en la situació. Més aviat és un «com sempre» o un «ja hi tornem a ser». Exagerat? Que ho diguin els viatgers habituals.



Pel que sembla, el que passava divendres al matí es podia descriure de la següent manera: «Els trens de les línies de Manresa i Vic acumulen retards de fins a una hora perquè s'ha avariat el sistema de senyals a l'estació de Montcada Bifurcació». Per què no ho explicaven amb aquesta senzillesa? El «ja hi tornem a ser» i el «com sempre» no se l'haurien estalviat, però almenys no semblaria que els comunicats els redacta un funcionari ministerial.



Què dic! Però si Renfe i Adif són del ministeri! Disculpin, m'havia distret.