Manresa no és de futbol

Ja és històric que el Centre d'Esports Manresa pateixi per cobrir els seus pressupostos. També és cert que, excepte aquest darrer 2019, els anteriors vuit anys l'entitat va viure molt bé gràcies a les aportacions, per cert molt abundants i desinteressades, de l'anterior president José Luis Correa, que va haver de plegar per motius personals. Anteriorment, penes i treballs per arribar vius al mes d'abril pel que fa als pagaments als jugadors i tècnics del primer equip, tant a Tercera Divisió com en categories inferiors. I si no, que ho demanin a Manel Sánchez, que va haver de batallar fins que un projecte engrescador, però amb paranys, va fer que hagués d'abandonar el vaixell. Luis Villa ha provat sort i des del febrer de l'any passat ha anat tastant les dificultats de trobar recursos per al futbol a Manresa. Ni la nova categoria, la Tercera Divisió, ha estat un bon reclam. És possible que el mateix Villa no hagi fet una gestió impecable, però el que torna a quedar palès és que la ciutat de Manresa té poca consideració pel futbol (sobretot des de la marxa de l'antic camp del Pujolet), englobant-hi Ajuntament, empreses i aficionats, etc. Darrerament i en algun partit puntual, la gent s'ha mobilitzat, però ha estat foc d'encenalls. I és llàstima perquè, sobretot aquesta temporada a Tercera Divisió, el futbol que es veu al Congost és de força qualitat. Tant de bo la gent que entri en el lloc de Luis Villa i la seva junta tinguin l'encert de fer revifar el futbol a Manresa, un repte no aconseguit des de fa anys.