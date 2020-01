El Bages també existeix!

Han passat quatre anys des que des del territori vam mostrar el nostre malestar per l'oblit que patíem al Bages en matèria d'infraestructures viàries i ferroviàries amb un acte reivindicatiu al peatge de la C-16 a Castellbell i el Vilar. Vist amb perspectiva en aquests darrers quatre anys hem progressat poc, exceptuant la seguretat en què s'ha aconseguit reduir dràsticament els accidents mortals a la C-55. No s'han aconseguit avenços significatius en matèria viària i en l'àmbit del ferrocarril hem patit accidents gravíssims que han posat de manifest que la línia de Renfe, més enllà de ser poc competitiva, no ofereix les màximes garanties en matèria de seguretat que el territori mereix i que hauria de tenir com a servei públic que paguem entre totes i tots.

Ara, seguint el lideratge dels alcaldes i alcaldesses del Bages, hem tornat a alçar la veu de manera unitària i unànime per exigir al Govern de la Generalitat i al Govern espanyol respostes davant el dèficit que patim i que ens perjudica com a ter-ritori any rere any. Les mesures per traspassar el trànsit de la C-55 a la C-16 no han funcionat i continuem tenint una carretera col·lapsada i una autopista buida. Reiterem la necessitat que l'autopista sigui bonificada les 24 hores del dia els 365 dies de l'any per als veïns i veïnes del Bages per aconseguir que, efectivament, funcioni com la veritable ronda de Manresa. Igualment, cal que s'executi amb urgència la variant de la C-55 en el tram de Castellgalí. I pel que fa al tren, continuen pendents les millores presentades l'any 2008, sí, fa dotze anys, per fer que la línia R4 de Rodalies ens connecti amb Barcelona en 50 minuts.

Cercar la millor solució per al tram actualment col·lapsat de Manresa a Cas-tellbell de la C-55 o afrontar les millores a la línia de Ferrocarrils de la Generalitat també són entre les nostres prioritats. Des del territori alcaldes i alcaldesses persistirem a reclamar allò que considerem just per als nostres conciutadans. Des d'aquest mes de gener tenim programades diferents reunions per fer escoltar la nostra veu a Barcelona i a Madrid tantes vegades com sigui necessari. No ens cansarem de denunciar que ja fa un munt d'anys que rebem un tracte injust en matèria d'inversió en infraestructures.

Disposar d'unes infraestructures a l'alçada de la comarca és sinònim de millors oportunitats i, en definitiva, de competitivitat i equilibri territorial. Catalunya és molt més que l'Àrea Metropolitana. Cal una reacció immediata, no podem esperar més.