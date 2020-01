manresa escènica

La programació escènica municipal de Manresa, la que es presenta als escenaris gestionats per Manresana d'Equipaments Escènics (Kursaal i Conservatori), va aplegar l'any passat 90.100 espectadors, la xifra més alta assolida en els dotze anys transcorreguts des de la recuperació del teatre del Passeig. És una dada que situa l'activitat escènica de Manresa al davant de la immensa majoria de les ciutats del país, i a la qual caldria afegir, encara, les propostes que han passat per Kursaal i Conservatori fora de la programació regular (organitzades per tota mena d'entitats) i les que tenen lloc en altres espais. Són dades que presenten Manresa com tota una potència en matèria d'oferta escènica, principalment teatral, i que no són flor d'un dia sinó que marquen una línia estable i ascendent. És el fruit de l'excel·lent treball del Galliner (que programa la major part de l'oferta, si bé amb la col·laboració d'altres entitats) i dels gestors dels equipaments, amb la inestimable ajuda dels entorn de 550.000 euros d'aportació municipal anual. És una realitat esplèndida que cal gaudir, aplaudir i continuar conreant i ampliant.