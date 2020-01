Sembla que ningú no hauria de parlar així. I menys qui ha pogut tenir una bona formació i sap de què parla. I menys si un és polític i ha de mantenir unes formes bàsiques, com a mínim, d'educació. I menys si vol tenir una decència bàsica quant a bondat.

Doncs tot i així, Francisco Álvarez Cascos –vicepresident del govern d'Aznar– es va expressar d'aquesta manera tan barroera referint-se a Pilar Manjón, presidenta de l'Associació 11-M Afectats per terrorisme. I així ho va denunciar la mateixa senyora Manjón, fa pocs mesos.

La frase té tota la intenció d'ofendre i humiliar. A més de fer palès que qui la pronuncia és un mal home. Perquè acaba així: «Per aquesta puta i quatre morts de merda, vàrem perdre les eleccions»

Puta? Una mare que perd el seu fill per un acte terrorista contra l'Espanya del conflictes bèl·lics per la guerra de l'Iraq, i expressa la seva profunda tristesa? I perquè vol desemmascarar que no va ser ETA? Quatre morts de merda? L'11 de març del 2004 varen perdre la vida cent noranta-tres persones! De merda? Si ells en tenen la seu plena! I ell mateix, perquè està acusat de rebre sobresous, d'intentar passar de manera il·legal dues peces de caça que havia aconseguit a Romania, que no va deixar de caçar quan hi va haver el cas del Prestige, tot i ser el ministre responsable...

Per què a les dones, per insultar-les, els incapaços morals recorren gratuïtament a aquest adjectiu?

Voldria recordar els versos de sor Juana Inés de la Cruz: «¿Quién peca más: el que peca por la paga o el que paga por pecar?».

Hi ha homes que utilitzen la paraula «puta» amb una terrible banalització i menyspreu.

Un altre mal company d'aquest individu, l'exvicealcalde de Madrid del PP Manuel Cobo, també va usar-la en referència, quasi, al mateix cas. A la presentació del projecte del monument de l'11-M va dir que es tractava d'un altre « monumentito para el 11-M». I va rematar-ho: «Cualquier día lo van a pedir las putas de la calle Montera y se va a tener que hacer». Aquests del PP sempre utilitzant la paraula «puta» de manera insultant!

Però si l'any passat va sortir aquesta notícia: el PP, líder en despesa en prostitució: més de 140.000 euros en «puticlubs». Que cal dir que no són els únics, també hi ha altres partits enxampats.

Per acabar d'adobar-ho, la inigualable Esperanza Aguirre va dir a Manjón que és més rendible la indemnització per la mort d'un fill que la loteria!

L'Aguirre és dona. És mare. Té dos fills. Què hi té al cap? Res de bo i molt mal cor.

I és que, per expressar bons sentiments, se n'han de tenir. Per insultar despectivament a qui ha patit una forta desgràcia, s'ha de ser desgraciat. I un desgraciat amb mals sentiments no hauria d'ostentar cap càrrec públic.