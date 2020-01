Col·legi Sant Josep de Navàs

No entenc per què encara hi ha persones que pensen que el color blau és de nens i el rosa de nenes. No entenc per què als nens els regalen cotxes i a les nenes els regalen nines, o que només puguin portar les ungles pintades les nenes. Això s'ha d'acabar, la mentalitat de moltes persones ha de canviar, per sort hi ha molta gent que ja està lluitant per la igualtat. Els nens poden vestir-se de princesa i /o jugar a futbol i les nenes poden jugar a cuinetes però també amb un cotxe teledirigit. Tots som iguals, ens pot agradar qualsevol cosa, hem de créixer lliures i triar la joguina que més ens agradi sense pensar si és de nen o de nena. Les joguines són per jugar, no per marcar diferències entre nens i nenes.