La llavor d'una ciutat plató

Aquesta setmana Manresa torna a ser ciutat plató amb el rodatge de la segona temporada d' Hache, una de les estrenes en llengua castellana de la plataforma Netflix de més èxit. Venir a la ciutat devia anar bé perquè, si no, la productora no hauria escollit la capital del Bages per transformar-la de nou en part de la Barcelona dels anys 60. I més enllà d' Hache, la cosa continua perquè la zona de les Bases de Manresa i l'entorn del Centre Hospitalari s'han omplert de cartells que prohibeixen aparcar-hi per un altre rodatge. I abans, a la ciutat s'hi va rodar l'espot de Nadal d'una gran cadena de televisió espanyola. En part, és fruit de la bona feina de Manresa Film Comission, però en queda una segona part per fer. He afirmat més d'una vegada que és difícil vendre Manresa explicant que hi ha la Seu i el Pont Vell, perquè, sense voluntat de menysprear res, d'esglésies i de ponts medievals Europa n'és plena. Amb la nostàlgia de Plácido de Luis García Berlanga ja superada, ara cal explotar que la imatge de la ciutat a la petita pantalla per potenciar el que sempre han anhelat els polítics: el turisme. En canvi, de carrers que hagi trepitjat Adriana Ugarte per rodar una de les sèries de moda no n'hi ha tants. I aquí Manresa té una nova llavor que ha de fer germinar i fer créixer per pujar, encara que sigui a l'últim vagó, al tren turístic.