Un model de futbol

El Centre d'Esports Manresa és una entitat històrica i amb un fort arrelament a la ciutat, però fa dècades que no aconsegueix sortir d'una espiral de crisis cícliques. Ara mateix es troba enmig d'una. El futbol és un esport que ho posa molt difícil als equips que no formen part de l'elit, i Manresa té una clara predilecció pel bàsquet que fa molt difícil donar al Centre d'Esports el suport cívic -abonats, patrocinadors- imprescindible per garantir-ne l'estabilitat. Quan falta algú que -com l'anterior president- hi posi diners de la seva butxaca, els números no surten i la crisi està assegurada. En aquests moments, l'essencial és que un equip directiu nou es faci càrrec de l'entitat, hi faci neteja, hi imposi transparència i garanteixi el funcionament normal. L'assignatura pendent un cop fet això és trobar un model de club que garanteixi el més valuós de què disposa, uns equips de base que són una escola d'esport i de valors per a centenars de nens i nenes. El paper que hagi de tenir el primer equip potser haurà de ser revisat. Potser caldrà resignar-se a no poder destinar-hi diners. Potser tant se val la categoria en què jugui si es garanteix l'essencial.