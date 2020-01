La impotència del Bages

El poder real de les forces polítiques i cíviques de la Catalunya Central està definit i mesurat als peatges de l'autopista. Haurien de posar-hi una placa que ho solemnitzés. L'any passat, partits, ajuntaments i organitzacions empresarials, amb l'ajut dels comuns al Parlament, van plantar-se ferms i unànimes contra la imposició a la C-16 d'un sistema que dobla el preu a qui no se sotmet a utilitzar una maquineta que cal contractar i pagar, el Teletac. L'alternativa gratuïta és una carronya tecnològica anomenada Satelise, una app de broma que falla tant que crida a estar-ne pendent i pot provocar accidents. Malgrat la suma de forces, i malgrat la qualitat dels arguments contra una mesura que és una cacicada nítida i indefensable, ni raons ni voluntats no van servir de res: o pagues amb Teletac o et costa el doble. Alcaldes i líders socials, tanquin la boca i abaixin el cap. Queda clar qui mana. Amb aquest precedent d'impotència, costa creure que el Bages pot fer algun tipus de pressió útil a la Generalitat per aconseguir canvis substancials en trens i carreteres. Per això, quan la plana major comarcal va anar dijous a visitar el conseller de Territori amb propostes detallades i dissenys elaboradíssims, no és estrany que només aconseguissin bones paraules. A Barcelona saben que no cal res més. Al capdavall, donar una resposta educada és gratis.