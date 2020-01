La força de la unitat d'acció

Un grup de veïns han celebrat la victòria de la seva lluita contra uns okupes incívics fent una barbacoa a la plaça comunitària. Tenien motius per fer-ho, perquè havien passat nits i dies de neguit pel mal viure que ocasionaven els okupes. La determinació d'uns quants va sumar la força de tot el veïnat per fer fora els brètols. L'objectiu era clar i no els va costar posar-se d'acord per aconseguir-lo. La unitat de criteris a l'hora d'establir l'estratègia d'acció va ser cabdal. El dinar de celebració confirma l'èxit aconseguit. Tota una lliçó.

Manresana d'Equipaments Escènics, l'empresa municipal que gestiona els teatres de la ciutat, i El Galliner, l'entitat encar-regada de la programació, han presentat un balanç d'activitat que bat rècords d'assistència d'espectadors: més de 90.000 la temporada del 2019. Manresa tornarà a ser ciutat de referència en l'activitat teatral del país. El treball en equip en l'elaboració de l'estratègia a seguir per obtenir els millors resultats, confirma que la unitat d'acció entre totes les parts implicades és primordial. Una altra lliçó, doncs.

Aquesta setmana, també, una cinquantena de veïns de l'alt Berguedà s'han afegit al moviment popular contrari al projecte de la planta incineradora de Cercs. Estan convençuts que la unió del poble serà clau per evitar el perill mediambiental i econòmic que seria la incineradora per a la comarca. La reunió de Vallcebre va assenyalar l'estratègia d'actuacions que caldria seguir per fer fracassar el projecte. La seva lluita s'afegeix al rebuig a la incineradora que ja han expressat els municipis berguedans. Unitat d'acció, se'n diu, d'aquesta manera de fer.

Posats a recollir exemples, atenció a la proposta del Pla d'Actuació Municipal que el govern de coalició manresà posa a consideració de la ciutadania. Es presenten 25 objectius estratègics i 250 actuacions concretes en cinc eixos estructurals: Manresa, ciutat verda i sostenible; Manresa, ciutat dinàmica i d'oportunitats; Manresa, ciutat de trobada i acollidora; Manresa, ciutat cívica, propera i compromesa; i Manresa capital. El més ambiciós de la proposta, segurament, és aconseguir que la gent aprofiti l'oportunitat d'aportar suggeriments per enriquir el pla. Si es compleix l'estratègia dissenyada, tindrem una altra bona mostra de treball conjunt, indispensable per guanyar batalles.

Com la que ha dut Puigdemont i Comín a exercir d'eurodiputats al Parlament Europeu, és clar. No sé qui és que no veu clar, encara, que la unitat és l'estratègia a seguir.

L'exministre Margallo ja pot anar dient que dorm amb la consciència tranquil·la al seu escó, però queda en evidència quan hom veu la ràbia amb què la seva compa-nya i col·legues ultres exigeixen la retirada d'immunitat als polítics catalans. Sentència a sentència va quedant clar que la causa general contra Catalunya està condemnada al fracàs perquè es fonamenta en una gran mentida. L'anunci que el govern «rojo,comunista, separatista, terrorista» vol «posar al dia» la cúpula del poder judicial, obre expectatives que sigui cert que hi ha voluntat d'unitat d'acció. A veure...