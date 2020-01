premi amat-piniella

El premi Joaquim Amat-Piniella arriba aquest any a la vintena edició. Un guardó que no ha tingut una vida fàcil –emulant l'escriptor i supervivent de l'horror nazi que li dona nom– des que l'any 2000 engegués la seva trajectòria amb una ambiciosa aliança entre Òmnium i Columna, que, llavors, s'adreçava a novel·les històriques inèdites que reflectissin algun moviment social contemporani. Però sis anys després, amb quatre guanyadors, dues convocatòries desertes i la retirada de l'editorial, l'Amat-Piniella de novel·la es va reformular sota el perill de desaparèixer. Dels inèdits es va passar a reconèixer una obra ja editada i el premi va tornar a alçar el vol sense el risc de convocatòries desertes per manca de qualitat i d'originals, i jugant la carta de noms de solvència constrastada. Una fórmula –tan discutible com eficaç– que arriba fins avui i, des de l'any passat, amb una dotació econòmica de 2.000 euros. Convocat per Òmnium Bages-Moianès i l'Ajuntament de Manresa, el premi s'ha mantingut, en essència, per homenatjar l'escriptor manresà a casa seva. És una bona raó.