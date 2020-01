Salvar el CE Manresa

Han estat dies de convulsió en un Centre d'Esports Manresa que en la jornada de l'11 i el 12 de gener va deixar dotze dels seus equips de futbol base sense jugar. Els nens no en tenien cap culpa i s'hauria pogut evitar si la reacció que ha arribat a les últimes hores, sobretot des de l'Ajuntament, hagués sorgit abans. Però ara el que compta és el futur, que el centenari del CE Manresa pugui tirar endavant després de la dimissió de Luis Villa, que era inevitable. El president sortint va cometre errors, no va poder quadrar números i les despeses el van superar. Però castigar-lo com a únic culpable tampoc no és just, i cal reconèixer que el van deixar sol quan més ajuda necessitava, i ell va confegir un equip que està fent molt bon paper a la Tercera Divisió. Pagar amb els ingressos del futbol base la primera plantilla del club no s'ho va inventar ell, fa anys i panys que es fa, i és un dels temes per revisar. Futbolistes de casa, i que es jugui en una categoria que es pugui sostenir, la que sigui.



Xavi Ribera i Víctor Casado han donat la cara per coordinar el club en un moment de transició que és molt complicat. Se'ls ha de felicitar. Ara, amb l'ajuda municipal, s'ha d'esbrinar quina és la situació real dels comptes del club i prioritzar. Als que fa dies que manifesten que volen conèixer aquesta informació per entrar a l'entitat i ajudar, els demanaria que ho facin, que no es tirin enrere. Que siguin valents i de veritat mostrin estima al club que implica centenars de jugadors i les seves famílies.