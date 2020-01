El diputat manresà Francesc Casas i Sala

En cercar la documentació per fer el llibre del meu oncle Lluís Colomer Salada O.F.M., vicari del convent dels franciscans d'Alcalà de Xivert (Baix Maestrat) assassinat pels militants de la Columna de Hierro a l'Alcora, vaig descobrir la figura, un xic oblidada, d'un manresà diputat al Congrés al temps de la República assassinat a l'inici de la guerra civil, Francesc Casas i Sala (Manresa, 1896–Terol, 1936). Va néixer al carrer de la Muralla, els seus pares eren Baldomer Casas Soler i Engràcia Sala i Mas, eren del comerç i es varen traslladar a viure al carrer de Sobreroca. Casas i Sala era advocat i polític. Va iniciar la seva professió a Manresa l'any 1921 i poc després es va traslladar a Barcelona, on els primers anys va fer d'advocat del torn d'ofici. Des de l'any 1925 va centrar la seva activitat en assumptes sindicals. L'any 1926 fou des-terrat, com altres membres del Col·legi d'Advocats de Barcelona, a Alcalà de Xivert, per fer costat a la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Barcelona davant el govern del dictador militar general Primo de Rivera. L'any 1933 va obrir un despatx d'advocat a Castelló. Per les eleccions generals espanyoles del 16 de febrer del 1936, va sortir elegit per Izquierda Republicana com a diputat a Corts per la circumscripció de Castelló de la Plana.

Al començament de la guerra va ser el responsable polític de la Columna Casas Sala, formada per milicians voluntaris, guàrdies d'assalt i guàrdies civils, que va sortir de Castelló cap al front de guerra de Terol. En arribar a la localitat de La Puebla de Valverde, els guàrdies civils van rebel·lar-se, van fer una matança de milicians i van passar-se al bàndol franquista. Francesc Casas i Sala fou fet presoner i executat per l'exèrcit franquista l'1 d'agost del 1936 a Terol, per un consell de guerra sumaríssim, realitzat sense cap de les mínimes garanties.

El bon amic i historiador d'Alcalà de Xivert José Vicente Moya Julve va facilitar-me el llibre de Pascual Marsal El diputado Casas Sala: una aproximación biográfica, editat pel Centre d'Estudis del Maestrat, 2010, on es recullen les dades bàsiques de la seva vida i posterior assassinat. Remarca l'autor de la seva biografia que era maçó, la seva militància política, les campanyes electorals que va fer i explica la seva detenció per traïció i el seu assassinat. El ressò de la seva mort fou molt important, només destacaré que el carrer de Barcelona ara dit del Duc, abans del Duque de la Victoria (títol nobiliari del general Espartero que va bombardejar Barcelona), va ser batejat amb el nom de carrer Francesc Casas i Sala. Vaig fer una cerca sobre on es podia trobar la seva biografia al Catàleg Col·lectiu de Catalunya i vaig veure que només és a la biblioteca de la Rovira i Virgili; com que en tenia dos exemplars vaig dipositar-ne un a la Biblioteca de Catalunya. En fi, de seguida que pugui miraré d'aconseguir-ne un parell més d'exemplars per portar-los a la biblioteca de Manresa i a la del Col·legi d'Advocats de Barcelona.