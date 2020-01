El llibre «Una finestra al món», en marxa

Èxit de les butlletes de subscripció per regalar aquestes festes de cara a l'aparició provisional dels primers exemplars del llibre Una finestra al món, que apareixerà massivament per Sant Jordi. Essencialment fotogràfic per recordar la immediatesa d'uns fets actuals que no es volen deixar en l'oblit i les activitats en favor dels presos polítics catalans a Lledoners, però també a Mas Enric i al Puig de les Basses, durant els 212 dies de presó des de l'arribada a Lledoners el 4 de juliol del 2018 de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Raül Romeva, i una setmana després Josep Rull, Jordi Turull i Quim Forn. Dolors Bassa a Puig de les Basses i Carme Forcadell a Mas Enric. En total, 9 presos. En col·laboració amb els presos i exiliats polítics que hi han aportat el seu escrit corresponent. Distribuït per Rafael Dalmau, amb la pretensió que arribi a totes les llibreries del país. El títol neix manllevat d'una frase de Forcadell: «Vosaltres sou la meva finestra al món, ja que hi veig a través de les vostres fotografies: una gran imatge feta de paraules». Els encara exiliats són: Toni Comín, Anna Gabriel, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Carles Puigdemont, Marta Rovira i Meritxell Serret. Els escrits es van demanar a través dels familiars dels presos i exiliats que han creat l'Associació Catalana dels Drets Civils. Quan van arribar els presos a Lledoners, es van ajuntar els cinc pobles més propers i actius per organitzar-se i fer trobades col·lectives: Artés, Sant Joan, Manresa, Santpedor i Sant Fruitós. Després n'hi han anat de Sallent i d'arreu.

El llibre va sorgir d'una trobada casual, un boirós matí de diumenge del mes de febrer del 2019, mentre l'esplanada del darrere de la presó de Lledoners s'anava omplint d'una vuitena de colles geganteres arribades d'arreu. Es coneixien ben poc, però van coincidir que calia deixar constància impresa de les activitats fetes al voltant de les presons. Van aplegar milers de fotografies dels actes i es van escollir les que han format l'objectiu, que no pretén ser cap crònica exhaustiva de les activitats portades a terme al pla, ja que és impossible de documentar, tenint en compte la infinitat d'actes que s'hi han realitzat, des dels més multitudinaris fins als més estrictament individuals, tot i que la revista El Pou de la gallina va realitzar-ne una selecció i una aprofundida cronologia en el reportatge «Resposta unitària a Lledoners», el febrer del 2019. Es calcula que hi ha passat més de mig milió de persones. El llibre s'ha estructurat en quatre apartats, d'acord amb les activitats més freqüents que s'hi han dut a terme: Música per la llibertat, cada diumenge; Joan Bona Nit, cada dia; les dels voluntaris sempre que ha calgut; i, finalment, la resta d'actes.

Pel que fa a les fotografies, han estat obra de Ramon Creus, el popular Tuta d'Artés, el procurador i fotògraf manresà Miquel Vilalta, i Jordi Preñanosa. Entre els organitzadors dels actes van destacar Marta Torra, Jordi Pesarrodona, David Vila i Josep Emili Puig, entre d'altres. Però el més important és que el poble ha sabut organitzar-se per ell mateix, de manera que en setmanes es van repartir 20.000 xiulets fets a mà, a prop de Lleida. Cal remarcar la sinergia i l'amistat creades que els ha portat a veure's tan sovint, fet impensable que es produís abans, fins al punt de crear noves parelles. L'amic Tuta situa el començament de la moguda amb Anna Ortega de Sant Fruitós, que amb una flauta va tocar El cant dels ocells i va començar Música per la llibertat. Ara són més de 70 els pobles dels Països Catalans que hi participen, algun dia a la setmana. Hi han actuat des dels Castellers de Vilafranca fins als Gegants de Santa Maria d'Oló, la Marxa de torxes, l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages, el Correfoc de Sant Hipòlit de Voltregà, els Diables Serpents de Manlleu... S'ha projectat la pel·lícula 30 dies d'octubre en honor del president Companys. De grups de folk al desplegament d'estelades gegants, demanant el 16 d'octubre la llibertat dels presos polítics, en el primer aniversari de l'empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. Enlairament de fanalets, marxes de tractors, pedalades ciclistes, sopars grocs, lectura de cartes amb música... Va quedant clar que la persistència del poble guanyarà perquè ha perdut la por.