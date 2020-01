Muts a l'aeroport

Quan l'alcaldessa de Sabadell va reclamar, ara fa un mes, que la línia R4 que surt de Manresa no acabi a Sant Vicenç de Calders sinó a l'aeroport del Prat, va semblar que els ajuntaments del Bages, començant pel de Manresa, i el món socioeconòmic de la comarca s'hi afegirien ràpidament. Un mes després, ho han fet la resta d'ajuntaments del Vallès, però no els del Bages, que romanen invisibles. El de Manresa, i el Consell Comarcal, consultats per aquest diari, expliquen que s'ho estan rumiant. El Consell respon que qualsevol posicionament ha de ser reflexionat en el marc d'un estudi global conjunt amb la Generalitat. L'Ajuntament de Manresa ni això: es limita a respondre que no hi ha resposta. Un paper ben trist. La pregunta és què deuen estar rumiant. Aquesta proposta consta en plans dels governs català i espa-nyol que les nostres administracions coneixen, i l'alternativa a portar els trens al Prat és que vagin a Sant Vicenç de Calders. Hi ha cap dubte que és millor anar al Prat, ni que sigui en una hora i quaranta minuts? Convé més anar a Coma-ruga en un viatge de tres hores? Si tenen dubtes de què és millor, haurien d'explicar aviat per què.