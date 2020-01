Un vas és un vas i una dada és una dada

Si un vas és un vas i un plat és un plat, com raonava encertadament Mariano Rajoy, una dada també és una dada. Pablo Casado, encara un curs darrere del de P3 del seu antecessor al càrrec, encara no ho ha deduït per si mateix. No cal fer-s'hi mal: el noi segur que progressa adequadament i a final de curs caldrà tornar-lo a avaluar.



Ahir el líder del PP, el mateix que ara busca Manuel Valls per fer un «suma» a la navarresa a Sant Jaume i que rep a canvi un amb-aquest-no del seu amic Abascal, es va afanyar a relacionar el nou govern amb la rebaixa de la previsió de creixement de l'economia espanyola publicat per l'FMI. Per a Casado, l'esquerra és una màquina de fabricar aturats, tot oblidant que amb el PP també es va incrementar l'atur forçat en les seves files en veure's alguns obligats a recloure's temporalment entre reixes per haver sanejat sui generis els comptes públics.



La política, que tantes alegries dona (?), també en deixa alguna de freda. Com l'oposicionament furibund a Espanya dels que juren defensar-la.



Posar-se de cul a tot sembla impropi de persones presumptament educades en escoles top. Però aquest és el compromís amb la pàtria que esgrimeixen els que només tenen la pàtria per justificar-se. Pobrets.