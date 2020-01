Matar una dona, 540 euros

No us espanteu! Això no ha passat a Catalunya. Els fet varen passar el febrer del 2018 (però el judici és de fa menys de dos mesos) a Ciudad Naranco, a Oviedo. On tenen un alcalde popular amb el suport de Cs.

Un home va atropellar i matar una dona, en un pas zebra. Normal? Ho trobo terrible!

La pobra dona, una velleta de vuitanta anys, estava creuant el carrer correctament. Tot i haver-hi bona visibilitat, el terra era moll perquè plovia. L'home es va distreure i va atropellar-la. Caram, a Oviedo, de matar amb atropellament en diuen distracció. Per a mi, tant si va ser una distracció com no, el resultat és delictiu.

La Fiscalia en un primer moment va emetre un veredicte d'homicidi per imprudència greu. I va demanar un any i mig de presó i la retirada del carnet de conduir durant dos anys i mig per al conductor homicida.

Però, ai las! Després va repensar-s'hi, i el que primer li havia semblat un homicidi, va resultar ser només una distracció, un descuit de dos segons que li hauria pogut passar a qualsevol. Veuràs, la meva família ha conduït durant generacions en dies de pluja i mai no ha atropellat ni matat cap dona. Ni cap home. Ni cap criatura de Déu. Potser a Oviedo tenen un diccionari diferent i matar per descuit és com no matar.

També hem de recordar que la paraula fiscalia –que últimament surt als mitjans de comunicació dia sí, dia també– ha quedat connotada molt negativament, quant a mala praxi en determinats temes, per tenir els criteris morals altament desenfocats.

I ara no sabem per quins set sous –però els mals costums habituals ens porten a mal pensar per tot el que hem vist i sentit–, el fiscal i la defensa de l'acusat han arribat a un acord per canviar el veredicte inicial i dir que es tracta senzillament d'un homicidi per imprudència lleu. Quin canvi! Han passat de greu a lleu. Justament, el contrari. Potser en un primer moment s'havien descuidat les ulleres o no havien dormit prou bé o potser estaven piocs. Encara que jo diria que tot això els va passar el dia del segon veredicte.

I sense donar pràcticament explicacions! Es veu que la fiscalia, en altres terres, però sense passar els Pirineus, també és aforada.

I en passar de greu a lleu, el resultat de matar una dona en un pas zebra només costa 540 euros. I a sobre, no retiren el carnet de conduir ni dos diumenges i mig.

Això vol dir que haurà de pagar sis euros al dia durant tres mesos. Més barat que un col·leccionable de mig any!

Com a atenuants, es veu que l'home conduïa a trenta quilòmetres per hora i no va donar positiu en el test d'alcoholèmia; però això ja deurien llegir-ho en el primer atestat. Potser faig suposició arriscada.

I és que estem tan acostumats que les fiscalies afinen el que volen, que ja no ens estra-nya res. Però sí, cal denunciar els fiscals que tenen per costum afinar i canviar de parer tant, com de blanc a negre.