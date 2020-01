Raons per triomfar

El llargmetratge «7 raons per fugir», dirigit pels manresans Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torras, ha obtingut el premi del públic en els Gaudí d'enguany, i així certifiquen l'excel·lent acollida que ha tingut aquest film, que naixia amb un pressupost molt petit i s'anava fent gran a mesura que s'anava exhibint. «7 raons per fugir», elaboració cinematogràfica de relats publicats per Esteve Soler en la seva trilogia de contres, recull el fruit de l'entusiasme dels seus promotors i directors, tres bojos pel cinema guiats per la il·lusió i equipats amb un coneixement i un entusiasme pel cinema que han sabut transmetre a una pila de persones que hi han volgut col·laborar, entre les quals actors de primera fila que han estat la gran carta de presentació de la pel·lícula. Soler, Quinto i Torras han guanyat la seva aposta perquè han lluitat per ella amb una honestedat i una generositat irresistibles. És la mateixa actitud amb què reconeixen i agraeixen públicament l'ajut de la seva ciutat, a la qual volen cedir el guardó en reconeixement. Aquesta actitud, combinada amb la seva passió del cinema, és la principal raó del seu èxit, tan merescut.