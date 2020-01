la confiança en tous

Representants de Tous i de la seva certificadora, Applus, van declarar ahir a l'Audiència Nacional arran d'una denúncia de l'associació cordovesa Consujoya assumida per la fiscalia i que acusa la firma manresana d'utilitzar materials il·legítims en joies de plata. Coincideix que joiers de Còrdova van ser denunciats fa uns anys per Tous per plagi. Segons l'acusació, Tous vulneraria la llei en elaborar ossets que tenen a l'interior un farcit de material sintètic. L'empresa assegura que és completament legal i l'Associació Espa-nyola de Joiers li fa costat en aquesta defensa. Simplificant, l'objecte de controvèrsia és un tipus de joia que sempre s'ha conegut popularment com a xapada de plata per contraposició a les que són de plata massissa. Si es precisa el que s'ofereix no hi pot haver res irregular. El jutge haurà d'aclarir si hi ha fonament per parlar de frau. Convé, però, que ho faci ràpidament. Tous, com qualsevol joieria, no es pot permetre perdre la confiança del públic. Construir una marca com Tous és difícil i requereix molts anys; erosionar-ne el prestigi pot ser molt ràpid. Seria inacceptable que això passés per una acusació temerària, i que el resultat fos danyar una empresa que crea riquesa i llocs de treball al Bages.