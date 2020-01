Gósol vol torres elèctriques sòlides

Een l'època d'Instagram i Twitter, la imatge d'unes torres elèctriques blegades com si fossin de mantega crida l'atenció. Això ha passat aquesta setmana a la vall del Pedraforca. No ha nevat d'una manera excepcional. 25 centímetres a Saldes, 40 a Gósol a 1.400 metres d'alçada. El febrer del 2018 n'hi va caure més d'un metre. A Gósol i a Saldes hi ha qui no entén per què ara han petat aquestes torres. No ha nevat excessivament, la neu pesa, d'acord, però que nevi el gener a cotes altes no hauria de sorprendre a ningú. Malauradament, els que vivim a comarques com el Berguedà amb menys de 40.000 ànimes sabem que no sempre tenim accés als mateixos serveis perquè som pocs i a pagès. Estar 48 hores a les fosques i de retruc sense calefacció o telèfon patint per la gent gran de casa, pels negocis, perquè ningú prengui mal, no és cap broma. Fa anys va passar un cas similar a la línia elèctrica que abasteix la Cerdanya. Unes senyores torres d'alta tensió, grosses com temples, van quedar reduïdes a ferregots a Coll de Pal -a 2.000 metres d'alçada-, pel mal temps hivernal. Solució: es va desdoblar la línia en aquell tram perquè si una malvestat afectava una ramal encara quedaria l'altre. I així es va garantir el subministrament nevés o ventés a l'altra banda del Moixeró. Com ho faran per garantir-ho a Gósol?